Що переглянути: фільми, засновані на реальних подіях

"В житті такого не буває" — це не про ці фільми. Цього разу пропонуємо вам стрічки, сценарій яких створений на основі подій, які дійсно відбувалися.

1. "Лев" (2016 рік)

Тривалість: 1 год. 58 хв.

Зворушлива драма про ідентифікацію себе як особистості.

ФОТО: filmix.ac Кадр з фільму "Лев"

Історія про хлопчика Сару, який випадково заснув у вантажному потягу. Він приїхав до Калькутти, декілька місяців шукав, де переночувати. Він потрапляє до притулку, а потім — у прийомну сім'ю з Австралії. Коли герой подорослішав, він вирішив відшукати свою справжню сім’ю.

2. "Людина, яка змінила все" (2011 рік)

Тривалість: 2 год. 13 хв.

Спортивна драма про віру в себе і про те, що усе можливо.

ФОТО: netflix.com Кадр з фільму "Людина, яка змінила все"

Історія про бейсбольну команду та її менеджера, який придумав нову версію гри. Гравцям не вдавалося отримати перемогу, через це вони посіли останнє місце в рейтингу, але змінивши склад за схемою математика, команді таки вдалося перемогти.

3. "Богемна рапсодія" (2018 рік)

Тривалість: 2 год. 14 хв.

Драматичний фільм про досягнення успіху попри упередження.

ФОТО: filmix.ac Кадр з фільму "Богемна рапсодія"

У центрі сюжету — легендарний гурт "Queen". Найбільше уваги у стрічці приділено лідеру гурту, Фредді Мерк’юрі. Сюжет фільму розповідає історії з життя учасників гурту та про шлях, який їм довелося пройти, щоб досягти такого успіху.

4. "Темні часи" (2017 рік)

Тривалість: 2 год. 5 хв.

Драма про вміння прийняти рішення і взяти на себе за це відповідальність.

ФОТО: uakino.club Кадр з фільму "Темні часи"

Сюжет стрічки розповідає про перші тижні Черчілля на посаді прем'єр-міністра Великобританії під час Другої світової війни. Йому довелося рятувати країну і, в той самий час, вислуховувати критику від британців та преси.

5. "Соціальна мережа" (2010 рік)

Тривалість: 2 год.

Драма про ціну успіху.

ФОТО: comments.ua Кадр з фільму "Соціальна мережа"

Фільм розповідає про історію створення соціальної мережі Facebook. Засновник компанії стикається з перешкодами, успіхом та зрадою.

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