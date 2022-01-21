Що переглянути: 5 міні-серіалів

Головна проблема серіалів – сюжет можуть розтягнути на десятки сезонів. Але багато – не завжди добре. Суспільне підготувало добірку міні-серіалів, які з першої хвилини затримають вашу увагу, а подивитися їх можна на одному подиху.
1. "Чому жінки вбивають?" (2019 рік).
Жіноча чорна комедія.
У центрі сюжету три жінки, які представляють різні покоління: 60-ті роки, 80-ті і сучасність. Кожна з них чітко знає, чого хоче. Але поєднує їх одне – зрада коханого чоловіка. Увесь фільм вони борються зі своєю гордістю і відповідають на голове питання: чому жінки вбивають?
2. "Удавання" (2019 рік)
Історія заснована на реальних подіях.
Джипсі страждає від гіперопіки матері, яка усе життя запевняла її, що вона хвора і має завжди пербувати на візку. Дівчинка намагається розірвати стосунки з мамою і дізнається все більше секретів. Одна з таємниць стає приводом для вбивства.
3. "Молодий папа" (2015 рік)
Провакаційний серіал про життя Ватикану.
В серіалі автори розкривають теми віри, релігії, толерантності, консерватизму, любові і дружби. Але роблять це незвичайним способом.
Головного героя грає відомий голівудський актор Джуд Лоу, який зазвичай виконює ролі ловеласів чи красунчиків.
4. "Записки молодого лікаря" (2012)
Екранізація відомого твору Михайла Булгакова.
Події відбуваються у 1917 році. Молодий лікар Володимир Бомгард прибув у маленьке село, де став головним лікарем у місцевій лікарні. Головний герой зіштовхується з першими труднощами своєї професії та із забобонністю місцевих.
5. "Неортодоксальна" (2020 рік)
Кіно про розуміння свого призначення та про віру.
19-річна єврейська дівчина з Брукліна, яка вихована в ультраортодоксальній громаді, налаштована втекти. Вона успішно тікає у Берлін і починає нове життя. Знаходить друзів, закохується і відвідує заняття в консерваторії. Але громада так просто її не відпустить.
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