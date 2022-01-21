Що переглянути: 5 міні-серіалів

Головна проблема серіалів – сюжет можуть розтягнути на десятки сезонів. Але багато – не завжди добре. Суспільне підготувало добірку міні-серіалів, які з першої хвилини затримають вашу увагу, а подивитися їх можна на одному подиху.

1. "Чому жінки вбивають?" (2019 рік).

Жіноча чорна комедія.

У центрі сюжету три жінки, які представляють різні покоління: 60-ті роки, 80-ті і сучасність. Кожна з них чітко знає, чого хоче. Але поєднує їх одне – зрада коханого чоловіка. Увесь фільм вони борються зі своєю гордістю і відповідають на голове питання: чому жінки вбивають?

Фото: uafilm.tv Серіал "Чому жінки вбивають?"

2. "Удавання" (2019 рік)

Історія заснована на реальних подіях.

Джипсі страждає від гіперопіки матері, яка усе життя запевняла її, що вона хвора і має завжди пербувати на візку. Дівчинка намагається розірвати стосунки з мамою і дізнається все більше секретів. Одна з таємниць стає приводом для вбивства.

Фото: uafilm.tv Серіал "Удавання"

3. "Молодий папа" (2015 рік)

Провакаційний серіал про життя Ватикану.

В серіалі автори розкривають теми віри, релігії, толерантності, консерватизму, любові і дружби. Але роблять це незвичайним способом.

Головного героя грає відомий голівудський актор Джуд Лоу, який зазвичай виконює ролі ловеласів чи красунчиків.

Фото: uafilm.tv Серіал "Молодий папа"

4. "Записки молодого лікаря" (2012)

Екранізація відомого твору Михайла Булгакова.

Події відбуваються у 1917 році. Молодий лікар Володимир Бомгард прибув у маленьке село, де став головним лікарем у місцевій лікарні. Головний герой зіштовхується з першими труднощами своєї професії та із забобонністю місцевих.

Фото: youtube.com Серіал "Записки молодого лікаря"

5. "Неортодоксальна" (2020 рік)

Кіно про розуміння свого призначення та про віру.

19-річна єврейська дівчина з Брукліна, яка вихована в ультраортодоксальній громаді, налаштована втекти. Вона успішно тікає у Берлін і починає нове життя. Знаходить друзів, закохується і відвідує заняття в консерваторії. Але громада так просто її не відпустить.

Фото: youtube.com Серіал "Неортодоксальна"

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