У Маневицькій тергромаді на Волині бригада з вакцинації працює двічі на тиждень. Медики виїжджають у віддалені села, де немає пунктів вакцинації, – розповів Суспільному директор Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.

З його слів, на вакцинацію у села їздять за графіком, проте за потреби виїздять частіше.

Суспільне Волинь

4 лютого медики мобільної вакцинальної бригади робили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 у селах Велика Яблунька, Довжиця і Загорівка, де впродовж дня щепили 15 людей.

Зі слів лікарки Маневицького центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Давидюк, на вибір охочих щепитися мають три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac, котрі перевозять у холодильнику.

Суспільне Волинь

У селі Довжиця Маневицької громади мобільна бригада медиків приїхала до сім'ї Панасюків. Зі слів медиків, у родині люди хворіють і самостійно не можуть прийти у ФАП на вакцинацію не можуть.

У будинку проживає Іван Панасюк із 80-річною матір'ю Марією. Сімейна лікарка Наталія Давидюк, яка оглянула жінку, зазначила: протипоказів робити третю дозу вакцини проти коронавірусу немає.

"Що ми там знаємо. Вакцинуємося, щоб бути здоровими", – каже жителька Марія Панасюк.

Суспільне Волинь Волинянка Марія Панасюк

Зі слів волинянина Івана Панасюка, коронавірусом не хворів, а для щеплення обрав Pfizer. Каже: вирішив вакцинуватися, щоб бути захищеним.

Суспільне Волинь

Організували вакцинацію в селі Довжиця в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. На друге щеплення прийшов 63-річний місцевий житель Анатолій Покидюк.

"У нас вік такий, що треба перестрахуватися, думати про майбутнє, бо ми уже з цієї ями не виліземо", – говорить чоловік.

У ФАП села Велика Яблунька Маневицької тергромади на вакцинацію прийшла місцева жителька Оксана Манзюк. З її слів, перехворіла на коронавірус ще восени минулого року.

Суспільне Волинь

Окрім мобільних бригад, які виїжджають щепити волинян у села, у Маневицькій громаді працюють три стаціонарні пункти вакцинації, – зазначив директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.

Із села Хряськ, що за 35 кілометрів від Маневич, у місцевий пункт вакцинації приїхав Руслан Ольшевський. Першу дозу, говорить чоловік, отримував у селі, а на друге щеплення вирішив приїхати в Маневичі.

Від початку вакцинальної кампанії в Маневицькій тергромаді щеплення проти коронавірусу отримали понад 19 тисяч волинян – це 81 % дорослого населення. Третю дозу від коронавірусу в громаді станом на 4 лютого отримали 65 людей, – додав директор Маневицького центру медико-санітарної допомоги Роман Юрчик.

Що відомо

За останню добу на Волині підтвердили 1 034 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували один летальний випадок. Серед недужих цієї доби – 205 дітей та 36 медпрацівників.

Торік пункт вакцинації в Луцьку обладнали в приміщенні облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.

У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей. На початку підйому захворюваності дітей на коронавірус у медзакладі було 80 ліжок, нині — 110 місць.

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