У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей. На початок підйому захворюваності дітей на коронавірус у медзакладі було 80 ліжок, нині — 110, – розповіла Суспільному тимчасово виконуюча обов'язки директора медзакладу Галина Морочковська.
Також в лікарні відкрили ще одне відділення.
Зі слів Галини Морочковської, за останній тиждень медики спостерігають великий ріст захворюваності на COVID-19 серед дітей. Якщо станом на 2 лютого у лікарні було 72 дітей, то зранку 3 лютого — 80, з них 29 — до року. "Серед дітей до року є, навіть, така маленька дитина, якій всього два тижні", — каже лікарка.
Кожен день до обласної інфекційної лікарні госпіталізовують 20 дітей з інфекційною хворобою, або підозрою на неї. Більшість ушпиталених – діти до п'яти років.
Що відомо
- 3 лютого на Волині підтвердили 1 352 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували п'ять летальних випадків. Серед недужих цієї доби – 291 дитина.
- Станом на 24 січня на Волині збільшилась кількість хворих на ГРВІ та коронавірусну інфекцію, захворіли 6 187 людей. 48 % усіх захворілих – діти.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.