7 річний хлопчик у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні, у дівчинки - сильний переляк. Так закінчилась прогулянка двох дітей з Олешок. На місцевій набережній вони провалились під кригу. Як рятували дітей – з'ясовувало Суспільне.

Грались на майданчику поблизу набережної, потім - пішли на річку. На тонкій кризі не пройшли і 10 метрів, майже одразу провалились.

"Провалилась під кригу. Ми хотіли спробувати чи вона міцна, трошки пройшли і все", - каже Мирослава.

Їх було троє. Один хлопець з води вискочив, а 12-річна Мирослава та 7-річний Давид не змогли. Дітей побачили охоронці яхт-клубу, розташованого поруч. З крижаної води діставав їх Василь Карнаухов. Зараз чоловік удома, погано почувається через переохолодження. Тому спілкувались із ним телефоном.

"Дістав дітей з крижаної води. У мене діти такого ж віку. Не було часу думати про щось. Мені допомагали перехожі. Мотузку взяли. Спочатку витягли дівчинку, потім крига провалилась піді мною. Хлопчика почав діставати без свідомості", - каже Василь Карнаухов.

Мирослава з Давидом - брат і сестра. Дівчинка - у нормальному стані, але сильно злякалась, розповідає її бабуся.

"Вона була мокра. Ми з сином прибігли, він її переодяг у сухе, а Давида спасали", - каже бабуся дівчинки.

Хлопчик був без ознак життя, тому рятувальники почали надавати йому домедичну допомогу.

"Одразу приступили до надання першої допомоги, робили вентиляцію легень та непрямий масаж серця. Через 3 хв у хлопця з’явились ознаки життя. Закутали його та передали медикам", - каже начальник 4-ї пожежно-рятувальної частини Дмитро Долженко.

Каретою швидкої хлопчика доправили до Олешківської районної лікарні.

"Дитину доставили у відділення у край важкому стані, без свідомості. Тиск не визначався, сатурація низька, ознаки – утоплення у прісній воді, загальне переохолодження. Дитині надали невідкладну допомогу, доповіли у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. О 18-тій приїхала карета швидкої з лікарем і хлопчика доставили до обласної дитячої лікарні", - каже завідувач відділення анестезіології та реанімації Олешківської районної лікарні Олександр Шовкун.

З рятівником онуків телефоном поспілкувалась бабуся.

"Дай вам бог здоров'я. З хлопчиком вже все нормально, сьогодні будуть переводити з реанімації. Усіх благ вам", - сказала бабуся.

Що відомо:

На Херсонщині в Олешках двоє дітей провалилися під тонку кригу. Їх врятували місцеві жителі та рятувальники.

За три тижні грудня 2021 року на водоймах країни потонула 31 людина, з яких троє - діти.

За два перші тижні нового 2022 року на воді в Україні загинули 17 людей, із них двоє дітей.

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