На Львівщині почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників

У Львівській області почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників. Зокрема, медиків, освітян, комунальників та посадовців органів міського самоврядування. Повернутися до праці вони зможуть вже після першого щеплення. До цього часу такі працівники не отримуватимуть зарплатні. Про це Суспільному розповів завідувач сектору звернень громадян обласного управління Держпраці Василь Чучман.

Не вакцинуватися можуть ті, хто мають протипоказання до щеплення, або хто нещодавно хворів на коронавірус. До прикладу, у Другому медичному об’єднанні Львова працюють 2043 людини, з них 77 наразі не вакциновані.

"Осіб, які мають довідки про протипокази, не відсторонили. Решта є хворі, є люди, які у відпустці, на яких не можна видавати наказ. Відсторонили тих, які не хочуть вакцинуватися. Це є 2 працівники господарської частини і один ерготерапевт", — каже генеральний директор медичного об'єднання №2 Андрій Миськів.

До переліку громадян, які повинні бути вакцинованими, належать працівники центральних органів виконавчої влади, обласних та міських державних адміністрацій та територіальних громад. Зараз до Львівської обласної державної адміністрації належать 7 районних адміністрацій.

"На сьогодні із 647 фактичних працівників ОДА та структурних підрозділів двома дозами вакциновано 615 осіб, однією дозою – 27, і 0,8% — це ті особи, які мають істотні протипокази або ті, що нещодавно перенесли захворювання. Відсторонено в нас в структурних підрозділах лише одного працівника, а якщо говорити про районні державні адміністрації, там фактична чисельність 763, а відсторонених немає", — каже начальник адміністративного управління апарату облдержадміністрації Володимир Скірка.

Суспільне Львів Львівська облдержадміністрація

97% працівників Львівської міської ради є вакцинованими, розповідає керівниця управління персоналом мерії Богдана Яремчук:

"Відповідно до ухвали про чисельність наша — 2033 штатні одиниці, фактична це є 1742 посадові особи. 3% мають медичні протипокази до вакцинації. Що стосується наших комунальних підприємств, установ та закладів, станом на цю хвилину інформація ще акумулюється".

Суспільне Львів Львівська міська рада

Якщо невакцинована людина вважає, що її відсторонили незаконно — може звернутися в управління Держпраці.

"В ході звернень було з’ясовано, що керівником відповідного органу були достатньо вжиті заходи для попередження щодо необхідності, працівники, на жаль, не подавали документи про проходження вакцинації або документи про наявність протипоказань до вакцинації. При цьому в ході розгляду кількох звернень все-таки нам надали документи, згідно з якими в подальшому працівники пройшли таку вакцинацію чи подали документи. Таких звернень було 10", — каже завідувач сектору звернень громадян обласного управління Держпраці Василь Чучман.

Юрист Олександр Золотухін розповідає, зараз він у суді веде 3 справи щодо відсторонення. Один такий випадок стався із поліцейським, 2 — із освітянами

"Практика зараз на сьогоднішній день є як позитивна судова, і є значна кількість справ з позитивним рішенням, зокрема і у Львівській області, так і негативна. Це залежить від того, які були надані докази і аргументи сторонами процесу", — каже юрист.

Якщо ж працівник, якого відсторонили, вакцинується хоча би однією дозою — зможе вийти на роботу одразу наступного дня.

Що відомо

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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