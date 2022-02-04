Протягом восьми років у державний бюджет України надійшло 131,9 мільярда гривень, отриманих завдяки військовому збору.

Про це повідомляє StateWatch з посиланням на відповідь Державної казначейської служби. При цьому за 2021 рік до державного бюджету України надійшло понад 28,6 мільярда гривень збору.

"За даними місячного звіту про виконання державного бюджету за січень — грудень 2021 року до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 "Військовий збір" надійшло 28 608 785 918,21 гривні", — йдеться у повідомленні.

В установі звернули увагу на те, що гроші, отримані від військового збору, зараховуються не на потребу ЗСУ напряму, а до загального держбюджету.

"Надходження військового збору відповідно до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховуються до загального фонду і спрямовуються на здійснення видатків згідно з бюджетними призначеннями, встановлених законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік", – підтверджують у Казначействі.

Військовий збір був запроваджений у 2014 році для фінансування Збройних сил. Ставка військового збору складає 1,5% від доходів фізичних осіб на території України.

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