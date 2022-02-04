"Рак — не вирок". У дитячому медцентрі Львова за 5 років одужали 69% пацієнтів

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі зараз лікуються від онкології понад 200 дітей. За статистикою, за останні 5 років там одужали 69% пацієнтів із раком. 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Головна його мета — нагадати, що онкозахворювання можна вилікувати, якщо вчасно діагностувати.

"Дзвін переможця" — таку традицію ввели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Він сповіщає, що хтось одужав від раку. Сьогодні це — Маркіян Паламар.

Суспільне Львів Маркіян дзвонить у дзвін — це означає, що хлопчик одужав

"Це щастя, велике щастя, що дитина поборола хворобу. І що можна ту хворобу побороти тут, що є в нас такі спеціалісти, які можуть надати потрібну допомогу", — каже мама Маркіяна Мирослава Паламар.

У лікарні 10-річний Маркіян пробув рік і два місяці. Найбільше, каже, сумував за друзями:

"Я бачив їх кілька разів і то, коли до школи ходив, а так, то я їх цілий рік не бачив".

Про хворобу хлопчика батьки дізналися влітку 2020.

"Ми поставили дітям басейн, набрали воду. Трошки вода ще була холоднувата, вони залізли покупалися і в нього просто піднялася температура. Ми спочатку думали, що це проста застуда. Поки він на третій день не почав біліти. Ми здали аналізи, йому дуже впав гемоглобін. Ми вже тоді почали звертатися до лікарів", — розповіла мама Маркіяна Мирослава Паламар.

Хлопчику встановили діагноз — лімфобластна лейкемія, тобто — рак крові.

"Ми почали по-іншому дивитися на життя. Тому що він не хворів до того часу. Старший трохи алергік був, трошки хворів, а він ніколи. Коли таке сталося, воно змінює кожного. Хочеш того чи не хочеш. Почали розуміти ситуацію і дивитися зовсім іншими очима. Коли ти тут з дитиною, коли ти бачиш, що тут відбувається, то трохи інша філософія життя починається", — каже тато Маркіяна Микола Паламар.

Суспільне Львів Маркіян разом із татом грають у настільний футбол

Із таким діагнозом, як у Маркіяна, у цьому відділенні щороку одужує від 35 до 40 дітей. Це 83% від усіх пацієнтів відділення, розповідає завідувачка відділенням інтенсивної хіміотерапії дитячого медцентру Ірина Цимбалюк-Волошин.

"35 років тому видужували одиниці і це, напевне, було з розряду чудес. На сьогодні ми впевнено говоримо, що рак крові — це не вирок. Це захворювання, яке добре лікується...Лікування гострої лімфобластної лейкемії розраховане на 24 місяці. З них 12-14 місяців – це інтенсивна хіміотерапія, яка відбувається переважно в умовах стаціонару з невеликим перебуванням вдома", — каже Ірина Цимбалюк-Волошин.

Суспільне Львів "Рак — не вирок". У дитячому медцентрі Львова за 5 років одужали 69% пацієнтів

Вірогідність одужання пацієнтів при ранніх стадіях — понад 90%, каже керівник клініки дитячої онкології Західноукраїнського медцентру Роман Кізима.

"Для того, щоб виявити важке захворювання у дитини, зокрема рак, треба бути уважними. І батькам, і лікарям, і всім, хто пильнує за дитиною. Симптоми раку такі: втрата маси тіла, слабкість, нудота, блювота, косина, поява синців на тілі. Вони мають однозначно призвести до звернення дитини з батьками до лікарні, де буде встановлено остаточний діагноз", — каже Роман Кізима.

У 2021 році на Львівщині рак вперше діагностували у більше, ніж 7 тисяч людей.

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