Дніпро готується до святкування китайського нового року

5 та 6 лютого у Дніпрі вперше масштабно відзначатимуть китайський новий рік. Про підготовку головної вулиці міста, де розгорнеться дійство, Суспільному розповів співорганізатор свята Денис Жаткін.

"Декорації майже готові, закінчуємо декорувати ворота та зону ресторанів. Зранку 5 лютого встановлюватимемо світло, звук, столи та обігрівачі. І вже о 13.00 почнеться святкування", - розповів співорганізатор заходу.

Суспільне Дніпро Вулицю Барикадну прикрашають червоними ліхтарями

За його словами, на заході буде дві основні локації: Чайна-таун на Барикадній, де розташуються ярмарок, майстер-класи та фудкорт, на другій локації, на вуличній частині, проходитимуть різні святкові ритуали та розваги, танці, бойові мистецтва, фаєршоу. Ввечері на Барикадній відбудеться показ мод.

Як зазначив Денис Жаткін, на фудкорті представлять справжній китайський ресторан.

Також організатори свята написали листа до посольства Китаю, звідти передали сувеніри для виставки в історичному музеї, яка відбудеться пізніше.

Для монтування декорацій на 4 дні перекрили частину вулиці зі сторони Яворницького та Шолом-Алейхема, для цього задіяні працівники КП “Дніпровський електротранспорт". Охороною заходу займається муніципальна варта та поліція.

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