За народження дитини у Великогаївській громаді можна отримати 10 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла заступниця голови Великогаївської громади Галина Кравчинюк.

За її словами, це одноразова виплата на сім’ю. Її призначають тим батькам, які зареєстровані на території громади. Щоб отримати гроші, необхідно звернутися до центру надання адмінпослуг, подати свідоцтво про народження дитини та копію паспортів.

Допомогу виплачують впродовж двох тижнів після подання документів. Перша сім’я, яка отримала таку допомогу – Ольга та Володимир Салабаї. Ольга каже, першого січня народила другу дитину – Софійку.

"Поки планували й чекали дитину, то ми про таку програму не знали, вже дізналися, коли народили. Нам подзвонили, що є така програма. Ми приїхали і нам вручили сертифікат, а далі на картку надійшли кошти", – каже Ольга.

Ці гроші виплачують додатково, крім тих, що передбачені з держбюджету, розповіла заступниця голови Великогаївської громади Галина Кравчинюк. За її словами, на програму підтримки народжуваності виділили 500 тисяч гривень з бюджету громади на цей рік.

Що відомо

У громаді на Тернопільщині при народженні дитини виплачуватимуть на 1 000 гривень більше

Читайте нас у Telegram- екстрені новини

Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у Viber

Приєднуйтеся до нас в Instagram