На тисячу гривень більше отримуватимуть при народженні дитини жителі Білобожницької громади, що на Тернопільщині. Таке рішення прийняли на сесії сільської ради. Про це Суспільному розповів голова громади Віктор Шепета.

За його словами, тепер виплачуватимуть 3 тисячі гривень. Гроші для додаткових виплат, а це 150 тисяч гривень, передбачили у місцевому бюджеті.

"В 2021 році в Білобожницькій територіальній громаді діяла програма на підтримку народжуваності. Її зміст в тому, що з місцевого бюджету нашої громади ми виділяли дві тисячі гривень при народженні дитини в нашій громаді. За 2021 рік у Білобожницькій територіальній громаді народилося 45 дітей. Використали 90 тисяч бюджетних коштів для підтримки молодих сімей", – каже голова громади.

Білобожницька громада єдина в області виплачує додаткову допомогу на дітей. Про це розповіла виконувачка обов’язків директора обласного департаменту соцзахисту Оксана Смолій. У державному бюджеті додаткових виплат не передбачено.

"Розмір допомоги при народженні дитини залишається на рівні минулого року 4 1280 грн. Білобожницька громада за рахунок власних надходжень передбачила таку додаткову виплату", – каже Смолій.

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