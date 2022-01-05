Тернополяни платитимуть більше за холодну воду

На 6 гривень більше платитимуть тернополяни за холодну воду, розповів начальник економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіз.

За його словами, такі тарифи почали діяти з 1 січня. Відтак, кубометр води коштуватиме 36 гривень 69 копійок.

Ціну на воду підвищили через те, що зросла вартість на електроенергію, яку використовує підприємство, каже Володимир Водовіз. Востаннє тариф змінювали торік в січні.

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