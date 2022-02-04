COVID-19: на Хмельниччині виявили 2081 новий випадок захворювання

На Хмельниччині за минулу добу 3 лютого виявили 2081 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 721 людина. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 8 жителів області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 3944 дослідження методом ПЛР, 337 – методом ІФА, 825 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1397 – Хмельницький район;

325 – Шепетівський район;

359 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 22815 людей: 1212 лікується стаціонарно, 21603 – амбулаторно. З них 3055 – діти, 716 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 45,9%. В лікарнях перебувають 1212 хворих, 117 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 174191 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 12463 – діти, 6829 – медпрацівники. Одужали від хвороби 147855 людей (84,9% від підтверджених випадків), з них 9408 – діти, 6073 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3521 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 4 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 103935; з них лікуються – 13795; одужали – 88308; летальних – 1832;

Шепетівський район: всього випадків – 32915; з них лікуються – 4295; одужали – 27889; летальних – 731;

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 37341; з них лікуються – 4725; одужали – 31658; летальних – 958.

Що відомо