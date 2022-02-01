COVID-19: на Хмельниччині виявили 1070 нових випадків інфікування

На Хмельниччині за минулу добу 31 січня лабораторно підтвердили 1070 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 561 людина. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 9 жителів області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 2638 досліджень методом ПЛР, 361 – методом ІФА, 2154 – тести на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

769 – Хмельницький район;

108 – Шепетівський район;

193 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 18167 людей: 993 лікується стаціонарно, 17174 – амбулаторно. З них 2785 – діти, 557 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 51,8%. В лікарнях перебувають 1066 хворих, 113 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 168061 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 11941 – діти, 6634 – медпрацівники. Одужали від хвороби 145902 людини (86,8% від підтверджених випадків), з них 9095 – діти, 6015 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3492 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 1 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 100017; з них лікуються – 10832; одужали – 87368; летальних – 1817

Шепетівський район: всього випадків – 31884; з них лікуються – 3920; одужали – 27238; летальних – 726

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 36160; з них лікуються – 3915; одужали – 31296; летальних – 949

Що відомо