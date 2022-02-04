У Чернігові зараз паралельно з черговою хвилею коронавірусу циркулюють грип та ГРВІ. Симптоми у всіх трьох вірусів приблизно однакові, тому лікарі диференціюють та ведуть окрему статистику. Про це розповіла гендиректор КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради Людмила Овсієнко.

Станом на 2 лютого, у Чернігові коронавірус підтвердили у 150 дітей. З них у лікарні 17, решта лікується амбулаторно. Щодо грипу, є інформація станом на 3 лютого. Його виявили у 212 дітей.

"Звісно, йдеться про тих, хто звернувся до поліклініки. Реальні цифри набагато більші", — додала Людмила Овсієнко.

Щодо симптомів, то штам "Омікрон" проявляє себе високою температурою, в деяких випадках вона підвищується до 40 градусів, ломотою в м'язах, розповідає лікар. Потім приєднується ще й кашель. Перші симптоми можуть з’явитися через півтори-дві години після контакту з хворим.

Людмила Овсієнко додала, що більше хворіють дітки шкільного віку. А у лікарню вони, за потреби, доправляють в основному маленьких дітей — дошкільнят.

Наразі в дитячій обласній лікарні з діагнозом коронавірусом перебувають 49 дітей зі всієї області. Про це Суспільному повідомила заступник головного лікаря Людмила Кривець.

Серед них, за словами лікарки, немає тяжких. В реанімації нема нікого.

Всі дітки різного віку — від новонароджених до 18 років. Тобто конкретно віковий сегмент виділити неможна, сказала Людмила Кривець.

Читайте також:

Безкоштовні для пацієнтів: сімейні лікарі Чернігівщини отримають експрес-тести на коронавірус