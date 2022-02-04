Як відбирали учасників до 27-ї антарктичної експедиції. Відповідає директор НАНЦ

Зимувальний загін з 15 полярників 27-ї Української антарктичної експедиції у березні вирушить на станцію "Академік Вернадський" і працюватиме там понад рік. Цього разу у команді буде більше науковців, ніж зазвичай. Одним із завдань метеорологів цьогорічної експедиції стане участь у міжнародному проєкті "Рік полярних передбачень". Також науковці розширюватимуть програму спостережень озонового шару.

Про етапи відбору дослідників для зимової експедиції в ефірі радіо "Культура" розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Етап 1. Відсіювання

"Ми говоримо саме про зимувальний загін, тобто про людей, які не просто поїдуть на станцію працювати, а поїдуть туди працювати на цілий рік. Якщо ще врахувати час, коли одна експедиція передаватиме станцію іншій, то виходить фактично 13 місяців, — розповів Дикий. — Це достатньо серйозне випробування, відбір мав кілька етапів. Спочатку розглядали подані анкети та заяви. Як виявилося, приблизно половина конкурсантів — романтики, що мріють про Антарктиду, але не володіють тими професіями, на які ми здійснювали набір. Їх треба було відсіяти".

Етап 2. Співбесіди

Директор НАНЦ також додав, що кандидати, які були фахово підготовлені, проходили серйозні співбесіди з колишніми працівниками станції "Академік Вернадський". Наприклад, професійні навички кандидатів на посаду лікаря перевіряти 3-4 лікарі попередньої експедиції, кандидатів на посаду механіка – 3-4 попередніх механіки.

Етап 3. Медична комісія

"Вимоги щодо здоров’я у нас не як у космонавтів, ключовим було – не мати хронічних захворювань, які з високою ймовірністю можуть загостритися під час зміни. Евакуювати людину зі станції можливо не буде змоги, й один лікар в одному медичному кабінеті має впоратися з будь-якою проблемою", — каже Дикий.

За його словами, саме через труднощі з евакуацією комісії з відбору треба було зменшити ці ризики й відсіяти тих, у кого є певна хронічна хвороба. Навіть якщо вона не заважає жити, то може загостритись під час перебування на станції.

Етап 4. Перевірка у психолога

Євген Дикий наголосив, що психологічні навантаження під час зимівлі більші, ніж фізичні.

"Ми не в найстрашнішій частині Антарктиди перебуватимемо, клімат у нас не марсіанський, але рік у замкненому колективі – непросте випробування. 14 людей, яких ми відібрали, 13 місяців бачитимуть лише один одного 24/7. А ще треба врахувати пів року темряви, навколо – полярна ніч, і ти навіть жодних нових картинок не бачиш перед собою, хіба що в інтернеті. Були випадки, коли людей з непоганими професійними характеристиками відсіювали саме психологи через високу ймовірність зриву, хронічної депресії, або через те, що людина конфліктна. Це суттєвий момент, тому що рік треба виживати в ізольованому мікроколективі", — розповів науковець.

Етап 5. Тренування

Фінал відбору, коли на кожну позицію вже було по 2 кандидати, відбувався на тренувальних зборах в селищі Мартове під Харковом. Там встановлені прилади, аналогічні тим, що використовуються на станції "Академік Вернадський".

"Була можливість не тільки перевірити, наскільки злагодженою буде команда, але й одразу частині фахівців пройти навчання на тих приладах, які їх чекають. Ми оцінили їх спільну роботу й стосунки в умовній ізоляції, і завершили фінальний відбір", — підсумував очільник НАНЦ.

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