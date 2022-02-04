У Хмельницькому затримали псевдомінера залізничного вокзалу

У Хмельницькому затримали 49-річного місцевого мешканця, який 21 січня повідомив про замінування залізничного вокзалу. Про це повідомила начальниця сектору комунікацій управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, 21 січня о 21 години, після отримання повідомлення про замінування, територію залізничного вокзалу перевірили на наявність вибухівки. Проте жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не виявили.

"За декілька днів поліцейські встановили особу і розшукали зловмисника. Ним виявився 49-річний хмельничанин. У скоєному він зізнався і сказав, що перебував тоді у стані алкогольного сп’яніння", - повідомила Інна Глега.

Додає, наразі слідчі вже оголосили чоловікові про підозру.Псевдомінерові доведеться відповідати за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Санкція статті передбачає від 2 до 6 років ув’язнення.

Що відомо