Справа Кузьміних: нардеп заявив, що не переховується від слідства

Народний депутат Сергій Кузьміних ("Слуга народу"), якого підозрюють в отриманні хабаря у 558 тис. грн, заявив, що не переховується від слідства і готовий брати участь у процесуальних діях. Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило Кузьміних у розшук.
"Я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях", — написав Кузьміних у Facebook.
Він додав, що не отримував від НАБУ жодної повістки на допит: "Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти що відбулось і відстоювати свою позицію в суді".
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Адвокатка нардепа Лариса Криворучко повідомила, що парламентар наразі проходить лікування.
"Народний депутат Кузьміних С.В. був викликаний детективом НАБУ на 31.01.2022 в якості свідка у кримінальному провадженні. Однак, у зв’язку з перебуванням його на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад на виклик не прибув", — заявила Криворучко.
Напередодні НАБУ заявило, що оголосило в розшук Кузьміних через систематичну неявку на виклики правоохоронних органів та відсутність за місцем проживання.
Що відомо
- 28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).
- 31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.
- 1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.
- Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.
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