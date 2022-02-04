Справа Кузьміних: нардеп заявив, що не переховується від слідства

Народний депутат Сергій Кузьміних ("Слуга народу"), якого підозрюють в отриманні хабаря у 558 тис. грн, заявив, що не переховується від слідства і готовий брати участь у процесуальних діях. Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило Кузьміних у розшук.

"Я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях", — написав Кузьміних у Facebook.

Він додав, що не отримував від НАБУ жодної повістки на допит: "Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти що відбулось і відстоювати свою позицію в суді".

Адвокатка нардепа Лариса Криворучко повідомила, що парламентар наразі проходить лікування.

"Народний депутат Кузьміних С.В. був викликаний детективом НАБУ на 31.01.2022 в якості свідка у кримінальному провадженні. Однак, у зв’язку з перебуванням його на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад на виклик не прибув", — заявила Криворучко.

Напередодні НАБУ заявило, що оголосило в розшук Кузьміних через систематичну неявку на виклики правоохоронних органів та відсутність за місцем проживання.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.

Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу