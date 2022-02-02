Національне антикорупційне бюро опублікувало оперативне відео у межах розслідування щодо можливого отримання неправомірної вигоди нардепом за поставку обладнання до лікарні. У Бюро не називають імені підозрюваного, водночас у фракції "Слуга Народу" вже повідомляли, що йдеться про Сергія Кузьміних.
На відео оприлюдненому НАБУ, чоловік, якого титрують "нардеп" обговорює з жінкою, яку підписують "представник компанії" можливі умови корупційної схеми.
Як стало відомо слідству, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся.
Нардеп пообіцяв сприяння в ухваленні рішень, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету. Першим об'єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня МО 2 ім. В.П. Павлусенка", яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.
В грудні 2021 року лікарня стикнулася із затримкою фінансування, що не дозволило їй вчасно, тобто до кінця року, розрахуватися за частину обладнання (лапароскопічний набір для хірургічних процедур та систему магнітно-резонансної томографії (МРТ). Про цей факт нардеп повідомляє представнику компанії і радить укласти нові договори з лікарнею, аби та після одержання коштів із держбюджету вже у 2022 році могла сплатити за договорами.
Нардеп натякнув, що його "послуги" — не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею.
Що відомо
- 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.
- 28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).
- Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
- НАБУ та САП повідомили, що нардеп Кузьміних не з’явився на допит, призначений на 1 лютого та проігнорував три повістки.
- 2 лютого Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.
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