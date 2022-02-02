Національне антикорупційне бюро опублікувало оперативне відео у межах розслідування щодо можливого отримання неправомірної вигоди нардепом за поставку обладнання до лікарні. У Бюро не називають імені підозрюваного, водночас у фракції "Слуга Народу" вже повідомляли, що йдеться про Сергія Кузьміних.

На відео оприлюдненому НАБУ, чоловік, якого титрують "нардеп" обговорює з жінкою, яку підписують "представник компанії" можливі умови корупційної схеми.

Як стало відомо слідству, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся.

Нардеп пообіцяв сприяння в ухваленні рішень, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету. Першим об'єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня МО 2 ім. В.П. Павлусенка", яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

В грудні 2021 року лікарня стикнулася із затримкою фінансування, що не дозволило їй вчасно, тобто до кінця року, розрахуватися за частину обладнання (лапароскопічний набір для хірургічних процедур та систему магнітно-резонансної томографії (МРТ). Про цей факт нардеп повідомляє представнику компанії і радить укласти нові договори з лікарнею, аби та після одержання коштів із держбюджету вже у 2022 році могла сплатити за договорами.

Нардеп натякнув, що його "послуги" — не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею.

Що відомо

31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

Слідчі затримали народного депутата в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

НАБУ та САП повідомили, що нардеп Кузьміних не з’явився на допит, призначений на 1 лютого та проігнорував три повістки.

2 лютого Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

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