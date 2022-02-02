На Хмельниччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно чоловіка за фактом жорсткого поводження з тваринами. За інформацією поліцейських, 40-річний чоловік вбив кота, бо той виліз на стіл та їв з його тарілки.
Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.
"31 січня, близько 09.00 години дільничні офіцери поліції приїхали в село Куча на Новоушиччині до 40-річного місцевого жителя для встановлення обставин конфлікту, який трапився за його участі декілька днів тому. Зайшовши на подвір'я, поліцейські побачили на металевій перекладині повішеного кота", - йдеться у повідомлені.
Як пояснив чоловік, прокинувшись вранці він побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Додає, це його обурило, тому, він так і вчинив.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 - жорстоке поводження з тваринами. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.
Наразі встановлюють усі обставини події.
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