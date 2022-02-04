За 2021 рік правозахисники зафіксували 108 випадків переслідування активістів.

Як зазначено у звіті Центру прав людини ZMINA, кількість таких випадків зростає. Так, у 2020 році подібних інцидентів зафіксовано 101, а у 2019 — 89.

Найчастіше активістів переслідують у Києві: майже половина всіх інцидентів зафіксована у столиці. Також значна кількість нападів відбувала в Одеській, Харківській та Луганській областях — 10, 9 та 8 відповідно.

“Як і в минулі роки, у 2021 найчастіше переслідували тих активістів, які захищають права ЛГБТ (17 випадків), борються з корупцією (16) та захищають довкілля (11). Але цього разу протидія незаконному будівництву також стала найризикованішим видом активізму* – *13 випадків у минулому році”, – розповіла під час пресконференції дослідниця Центру прав людини ZMINA Анастасія Москвичова.

Із залякуваннями найчастіше стикаються представники громадського сектору: їм знищують чи пошкоджують майно (24) та намагаються припинити їхню діяльність фізичними нападами (20).

Що відомо

За перше півріччя 2021 року в Україні загалом сталося 53 випадки переслідування активістів, з них у другому кварталі року — 21 випадок. За аналогічний період у 2020 році сталося на три інциденти менше.

За рік кількість звернень через порушення прав людини збільшилася на 40%.

Україна посіла 36 місце за рівнем забезпечення прав сексуальних меншин у Європі.

40% представників ЛГБТ-спільноти зазнали цькувань на території Європейського Союзу через сексуальну орієнтацію протягом року.

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