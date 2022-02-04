В Одесі зіткнулися вантажівка та два легкових авто. Троє людей травмувалися

4 лютого в Суворовському районі Одесі зіткнулися вантажівка та два легкових авто. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

ДТП сталася на Старомиколаївській дорозі. За даними слідства, водій вантажівки DAF не вибрав безпечну швидкість та дистанцію. Він зіткнувся автомобілем Dacia, який зупинився перед світлофором. Останній відкинуло на автівку Skoda.

Після аварії до медиків звернулися водій та два пасажири Dacia. Всі обставини ДТП з'ясовує слідчий.

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