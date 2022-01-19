В Одесі на вулиці Розумовській, 19 приблизно о 10 ранку сталася аварія. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала місце ДТП.

За даними поліції, водій автобуса MAN, рухаючись вулицею Розумовською, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe та Chevrolet Aveo. По інерції продовжив рух, виїхав на тротуар та наїхав на дерева та зупинку.

До лікарні доставили водія автобуса та автівки Chevrolet. Причини події з'ясує слідство.

ОНОВЛЕНО 11:25 : Начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ Одеської міської ради Наталія Мальцева розповіла Суспільному, що водій автобусу помер в кареті швидкої допомоги.

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Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

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