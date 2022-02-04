Щодня здають тести та тренуються у мінус 14. Так проходять тренування на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Про це Суспільному розказав Артем Прима в ефірі Українського радіо: Чернігівська хвиля.
Про карантинні умови
Чим відрізняється ця Олімпіада від попередніх?
За рахунок пандемії, повідомив олімпієць, вона зовсім інша в організаційних моментах.
"Якщо брати ті ж тренування (не головні, які ми проводимо на стрільбищі), а другорядні (крос чи якась гімнастика), то ти обов’язково це маєш робити тут, в олімпійському селищі. Тобто, якщо у Пхьончхані ми мали право вибігати за межі Олімпійського селища та бігати навколо, то тут тільки всередині селища. Вибігати не дозволяють".
Окрім цього, через ковід спортсмени щодня здають тести: тобто зранку йдуть снідати – обов’язково треба здати тест, щоб вже о шостій вечора був результат.
З цим тут дуже строго, додав Артем.
"Всюди в масках. Деякі спортсмени й крос бігають по олімпійському селищу в масках на вулиці. Так само виїжджаємо на тренування на шатлах: в шатлі поряд ніхто не повинен сидіти, з дистанцією все відмічено наліпками, позначками".
Про підготовку
У Пекін спортсмени приїхали заздалегідь щоб пройшла акліматизація та звикнути до часового поясу.
"Ми провели хороший збір на висоті перед останніми двома етапами: в Італії, потім пробігли і Рупольдинг, і на висоті Анхольц пробігли, залишились там на кілька днів".
Тут досить значна висота, додав Артем. Понад 1700 метрів найвища вершина, і тут достатньо холодно.
"Скільки ми тренувались – тут близько 14-ти градусів морозу і постійно дме сильний вітер. Тобто тебе повністю пронизує. І всі спортсмени відзначали, що дуже холодно. Подивимось, як все буде на стартах, тому що старти будуть ще пізніше – сонця не буде, ніж як на тренуваннях. А коли сонця немає – температура ще холодніша, відчуваєш як за 20 градусів морозу".
"Подивимось, наче все добре, готові. Дай Боже, щоби все вийшло і склалося все так, як ми хочемо", – сказав Артем.
Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022
Нагадаємо, біатлонні змагання на Олімпійських Іграх-2022 розпочнуться зі змішаної естафети 5 лютого об 11 годині (за київським часом, -ред.). У ній братиме участь і наш чернігівський спортсмен – Артем Прима.
Ексклюзивним транслятором Олімпійських ігор-2022 в України є Суспільне — телеканал UA: Перший та сайт Суспільне Спорт. Пряма трансляція Ігор проводиться на обох платформах, а на сайті можна дивитися паралельно три трансляції змагань.
Біатлонні старти будуть показані повністю у прямому ефірі — на Трансляції №1 (згідно з вимог МОК для перегляду потрібно буде авторизуватися), а після фінішу усі старти будуть завантажені для повторного перегляду на сайт Суспільне Спорт.
Календар змагань з біатлону:
- Субота, 5 лютого, 11:00. Змішана естафета.
- Понеділок, 7 лютого, 11:00. Жінки, індивідуальна гонка (15 км).
- Вівторок, 8 лютого, 10:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км).
- П'ятниця, 11 лютого, 11:00. Жінки, спринт (7.5 км).
- Субота, 12 лютого, 11:00. Чоловіки, спринт (10 км).
- Неділя, 13 лютого, 11:00. Жінки, гонка переслідування (10 км).
- Неділя, 13 лютого, 12:45. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км).
- Вівторок, 15 лютого, 11:00. Чоловіки, естафета (4х7.5 км).
- Середа, 16 лютого, 09:45. Жінки, естафета (4х6 км).
- П'ятниця, 18 люто, 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км).км).
- Субота, 19 лютого, 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км)
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