Щодня здають тести та тренуються у мінус 14. Так проходять тренування на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Про це Суспільному розказав Артем Прима в ефірі Українського радіо: Чернігівська хвиля.

Про карантинні умови

Чим відрізняється ця Олімпіада від попередніх?

За рахунок пандемії, повідомив олімпієць, вона зовсім інша в організаційних моментах.

"Якщо брати ті ж тренування (не головні, які ми проводимо на стрільбищі), а другорядні (крос чи якась гімнастика), то ти обов’язково це маєш робити тут, в олімпійському селищі. Тобто, якщо у Пхьончхані ми мали право вибігати за межі Олімпійського селища та бігати навколо, то тут тільки всередині селища. Вибігати не дозволяють".

ФОТО: НОК України "Щодня здаємо тести та тренуємось у мінус 14" – Артем Прима про Олімпіаду-2022 у Пекіні

Окрім цього, через ковід спортсмени щодня здають тести: тобто зранку йдуть снідати – обов’язково треба здати тест, щоб вже о шостій вечора був результат.

З цим тут дуже строго, додав Артем.

"Всюди в масках. Деякі спортсмени й крос бігають по олімпійському селищу в масках на вулиці. Так само виїжджаємо на тренування на шатлах: в шатлі поряд ніхто не повинен сидіти, з дистанцією все відмічено наліпками, позначками".

Про підготовку

У Пекін спортсмени приїхали заздалегідь щоб пройшла акліматизація та звикнути до часового поясу.

"Ми провели хороший збір на висоті перед останніми двома етапами: в Італії, потім пробігли і Рупольдинг, і на висоті Анхольц пробігли, залишились там на кілька днів".

Тут досить значна висота, додав Артем. Понад 1700 метрів найвища вершина, і тут достатньо холодно.

"Скільки ми тренувались – тут близько 14-ти градусів морозу і постійно дме сильний вітер. Тобто тебе повністю пронизує. І всі спортсмени відзначали, що дуже холодно. Подивимось, як все буде на стартах, тому що старти будуть ще пізніше – сонця не буде, ніж як на тренуваннях. А коли сонця немає – температура ще холодніша, відчуваєш як за 20 градусів морозу".

ФОТО: Інстаграм Артем Прима Тренування

"Подивимось, наче все добре, готові. Дай Боже, щоби все вийшло і склалося все так, як ми хочемо", – сказав Артем.

Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022

Нагадаємо, біатлонні змагання на Олімпійських Іграх-2022 розпочнуться зі змішаної естафети 5 лютого об 11 годині (за київським часом, -ред.). У ній братиме участь і наш чернігівський спортсмен – Артем Прима.

Ексклюзивним транслятором Олімпійських ігор-2022 в України є Суспільне — телеканал UA: Перший та сайт Суспільне Спорт. Пряма трансляція Ігор проводиться на обох платформах, а на сайті можна дивитися паралельно три трансляції змагань.

Біатлонні старти будуть показані повністю у прямому ефірі — на Трансляції №1 (згідно з вимог МОК для перегляду потрібно буде авторизуватися), а після фінішу усі старти будуть завантажені для повторного перегляду на сайт Суспільне Спорт.

Календар змагань з біатлону:

Субота, 5 лютого , 11:00. Змішана естафета.

, 11:00. Змішана естафета. Понеділок, 7 лютого , 11:00. Жінки, індивідуальна гонка (15 км).

, 11:00. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). Вівторок, 8 лютого , 10:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км).

, 10:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км). П'ятниця, 11 лютого , 11:00. Жінки, спринт (7.5 км).

, 11:00. Жінки, спринт (7.5 км). Субота, 12 лютого , 11:00. Чоловіки, спринт (10 км).

, 11:00. Чоловіки, спринт (10 км). Неділя, 13 лютого , 11:00. Жінки, гонка переслідування (10 км).

, 11:00. Жінки, гонка переслідування (10 км). Неділя, 13 лютого , 12:45. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км).

, 12:45. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км). Вівторок, 15 лютого , 11:00. Чоловіки, естафета (4х7.5 км).

, 11:00. Чоловіки, естафета (4х7.5 км). Середа, 16 лютого , 09:45. Жінки, естафета (4х6 км).

, 09:45. Жінки, естафета (4х6 км). П'ятниця, 18 люто , 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км).км).

, 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км).км). Субота, 19 лютого, 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км)

Читайте також:

Старт-лист на змішану естафету Олімпіади-2022: в якому складі Україна