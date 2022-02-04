В Ужгороді на тиждень продовжили дистанційне навчання в школах

В Ужгороді продовжили ще на тиждень дистанційне навчання в школах. Таке рішення прийняли 4 лютого на засіданні протиепідемічної комісії в міськраді, — повідомила кореспондентка Суспільного з місці події.

Начальник міського управління охорони здоров’я Ярослав Глагола повідомив: у місті зростає захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19. "Показник збільшився на 24%. Перевищення епідпорогу в п'ять разів. Захворюваність дітей зросла у два рази", — зазначив Ярослав Глагола.

За словами начальниці міського управління освіти Наталії Мухомедьянової, карантинні обмеження ще на тиждень доцільно запровадити. "Будемо моніторити ситуацію протягом тижня. А після ще раз вирішимо чи продовжувати дистанційне навчання, чи повертатися до очної форми навчання", — повідомила Наталія Мухомедьянова.

Як зазначив міський голова Богдан Андріїв, у наступну п’ятницю, 11 лютого, комісія засідатиме ще раз, аби вирішити чи продовжувати дистанційне навчання.

Що відомо:

62 класи вже на самоізоляції: учні всіх шкіл Ужгорода мали вчитися в онлайн-режимі з 24 січня до 4 лютого. Що кажуть батьки школярів та вчителі.

Дитсадки в місті продовжують працювати.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram