Дистанційне навчання до 4 лютого: що кажуть батьки школярів та вчителі

На дистанційне навчання 24 січня перейшли всі школи в Ужгороді. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії 20 січня. Як повідомила начальниця міського управління освіти Наталія Мухомедьянова, запровадити дистанційне навчання на два тижні вирішили через збільшення кількості хворих учнів та вчителів на грип, ГРВІ та COVID-19.

Мама ужгородського школяра Анжела Фесущак розповіла: онлайн-навчання у її сина, починається о 9-й ранку й триває до другої дня. Між уроками школярі мають перерви.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Щоб дитина не напружувала свої очі дуже сильно і не втомлювалася від комп’ютера і телефона. Заняття триває приблизно 30 хвилин. Буває таке, що є і тести, які дитина має відправити в певний час: з такої до такої години. Якщо вчасно не відправити, то тест буде закритий. Дуже шкода, що навчання проходить онлайн, тому що дітки не спілкуються зі своїми однокласниками, вчителями", — каже мама школяра.

Наталія Сличко — учителька початкових класів у 20-й школі в Ужгороді. Вона розповідає, що дистанційне навчання потребує нового підходу до роботи.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Дистанційне навчання у нас відбувається на платформі Classroom. Ми розміщуємо різні завдання, відеоматеріали для наших учнів. Щодня виходимо за звичайним розкладом для онлайн уроків", — розповіла вчителька початкових класів.

Проводити онлайн-уроки вчителі можуть з дому та зі школи, розповідає заступниця директора 20-ї школи Лариса Гричка. За її словами минулого тижня майже чверть їхніх учнів хворіла. На дистанційне навчання школа перейшла у п’ятницю, 21 січня.

"Минулого четверга у нас відбулася педагогічна рада. Нас турбувало те, що 24% учнів захворіли. Були деякі класи в початковій школі, де майже 80-90% учнів були відсутні. Тому ми вирішили піти на дистанційне навчання навіть трошки скоріше – з п’ятниці, щоб убезпечити від поширення. Здебільшого це застудні захворювання серед дітей, особливо в молодшій школі", — розповіла Лариса Гричка.

В школах Ужгорода дистанційне навчання триватиме до 4 лютого.

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