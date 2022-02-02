Першого лютого поліція Кривого Рогу затримала підозрюваних у вчиненні ряду серійних крадіжок з офісних приміщень. Про це повідомила речниця криворізького районного управляння поліції Оксана Лєсонєн.

За її словами, троє місцевих жителів віком від 35-ти до 43-х років підозрюються щонайменше у чотирьох крадіжках з офісів та комерційних установ на території Кривого Рогу. Злочини вчинялися шляхом підбору ключа, зламу замків і решіток. Викрадали: гроші, ювелірні вироби та інші цінні речі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання та в автомобілях підозрюваних. Вилучили: набір відмичок, мобільні телефони, банківські картки, вироби із золота, документи та інші речові докази, що підтверджують причетність фігурантів до злочинів. Також вилучили наркотичні речовини – 117 пакетиків з марихуаною, 40 трубочок та 39 пакетиків з метамфетаміном, 20 мл опію та предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 із запалом УЗРГМ.

Нацполіція області Наркотична речовина

Наразі вирішується питання, щодо обрання чоловікам запобіжного заходу та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3, ст. 185 ККУ.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Також двом чоловікам вирішується питання щодо повідомлення про підозру за розповсюдження наркотичних речовин.

Санкція – позбавлення волі на строк до восьми років.

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