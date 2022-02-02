Першого лютого поліція Кривого Рогу затримала підозрюваних у вчиненні ряду серійних крадіжок з офісних приміщень. Про це повідомила речниця криворізького районного управляння поліції Оксана Лєсонєн.
За її словами, троє місцевих жителів віком від 35-ти до 43-х років підозрюються щонайменше у чотирьох крадіжках з офісів та комерційних установ на території Кривого Рогу. Злочини вчинялися шляхом підбору ключа, зламу замків і решіток. Викрадали: гроші, ювелірні вироби та інші цінні речі.
Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання та в автомобілях підозрюваних. Вилучили: набір відмичок, мобільні телефони, банківські картки, вироби із золота, документи та інші речові докази, що підтверджують причетність фігурантів до злочинів. Також вилучили наркотичні речовини – 117 пакетиків з марихуаною, 40 трубочок та 39 пакетиків з метамфетаміном, 20 мл опію та предмет, схожий на корпус гранати Ф-1 із запалом УЗРГМ.
Наразі вирішується питання, щодо обрання чоловікам запобіжного заходу та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3, ст. 185 ККУКрадіжка з проникненням у житло чи інше приміщення.
Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Також двом чоловікам вирішується питання щодо повідомлення про підозру за розповсюдження наркотичних речовин.
Санкція – позбавлення волі на строк до восьми років.
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