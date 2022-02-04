Вранці 4 лютого біля Сокільників, що неподалік Львова, трапилася ДТП. Там металевий елемент з вантажівки травмував у голову пасажирку авто. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Елемент схожий на трубу потрапив у верхню частину лобового скла автомобіля "Renault Kangoo" та травмував у голову пасажирку.

Як повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, жінці 53 роки. У неї діагностували "закритий перелом кісток лицевого черепа". Її госпіталізували до лікарні у відділення реанімації.

Фото: Патрульна поліція Львівщини Вантажівка з якої впав елемент

"У приймальне відділення жінка потрапила у важкому стані. Відразу ще у приймальному відділенні пацієнтку направили у операційну для проведення і діагностичного, і лікувального заходу. Там працює бригада хірургів, нейрохірургів, лор-лікарів, щелепно-лицевих хірургів у зв'язку з тим, що за попередніми даними, у пацієнтки є зламана вилична кістка", — розповіла заступниця медичного директора з анестезіологічної роботи Першого медоб'єднання Львова Наталя Матолінець.

Через ДТП є ускладнення в русі на Західному обході Львова.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції Львівщини, попередньо встановили, що з автопоїзда "МАЗ" під час руху поривом вітру зірвало тент.

"Конструкція впала на автомобіль "Renault Kangoo", який рухався назустріч, розбила вітрове скло та травмувала пасажирку легковика. Автопоїздом керував 22-річний мешканець Яворівського району", — повідомили у поліції.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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