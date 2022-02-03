Неподалік Львова зіткнулися авто та маршрутка: одна людина загинула

Вранці, 3 лютого, у селі Рясне-Руське, що неподалік Львова, трапилася ДТП. Там зіткнулися легковий автомобіль та маршрутка. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Аварія трапилася перед 8 годиною ранку. Внаслідок зіткнення загинув водій авто "Skoda" 1983 року народження, ще п'ятеро пасажирів отримали травми.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Як повідомили у пресслужбі рятувальників, вони вивільнили тіло загиблого за допомогою спеціального обладнання. Травмованих внаслідок ДТП людей госпіталізували.

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