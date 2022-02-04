У селі на Львівщині не працює нова медична амбулаторія: у чому причина

Новозбудовану амбулаторію у селі Ремезівці, що на Золочівщині, відкрили у грудні 2019 року. На її будівництво витратили понад 7 із половиною мільйонів гривень. Амбулаторію оснастили медтехнікою, купили для обслуговування новий автомобіль та знайшли сімейну лікарку. Проте через пів року вона звільнилась. Після того сімейного лікаря, який би погодився там працювати, знайти не можуть. Про те, як вирішуватимуть проблему, Суспільному розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

Після відкриття амбулаторія у селі Ремезівці обслуговувала мешканців 5 сіл. Загалом це близько 3 тисяч людей. Втім, через півроку з медзакладу звільнилася сімейна лікарка, тож його зачинили. З того часу мешканці Ремезівців та сусідніх сіл, щоб потрапити до лікаря, вимушені їхати до районного центру — Золочева, що розташований майже за 10 км.

"Тут було би зручно, а так я їжджу до сімейного лікаря, якщо щось не то. Але поки ніби ще нормально – ще не треба їхати. Амбулаторія стоїть як музей. Ну от розвалиться та й все. А, може, хто купить собі як квартиру", — каже мешканець Ремезівців Ігор Навацький.

Суспільне Львів Амбулаторія у селі Ремезівці

"Стоїть мертвим грузом. А що робити – не знаю. Ніхто не хоче йти в село працювати. Бо мала зарплата. Шо у Львові – то у Львові. Приватних багато є клінік. І там працюють. В мене жінка – медсестра, я маю куди звертатися, а так, наскільки я знаю, то їздять до Золочева", — каже житель села Володимир Станішевський.

Суспільне Львів Амбулаторія у селі Ремезівці

Амбулаторія запрацює тоді, коли знайдуть лікаря, каже голова громади Степан Бузановський:

"Ми зверталися і в навчальні заклади, і найбільше зверталися в Золочів, бо там лікарня велика, працівників багато. Не йдуть. Всі лікарі хочуть бути десь у Львові. Десь в Золочеві. Де є престижно".

За словами Степана Бузановського, в амбулаторії все готове, аби приймати пацієнтів. Крім того, вона збудована таким чином, що там може жити лікар:

"Тут може жити лікар. От є кухня, ще може бути електроплитка. Тут є дві кімнати, туалети", — каже староста села Ремезівці Юрій Мигович.

Суспільне Львів Амбулаторія у селі Ремезівці

На будівництво цієї амбулаторії витратили понад 7 із половиною мільйонів гривень. Це гроші з обласного бюджету.

"Зараз заплановано зустріч із керівником департаменту охорони здоров`я до 10 лютого, щоб напрацювати, можливо, з нових випускників, хто б хотів працювати в Поморянській зоні. Вже з цього місяця мінімальна заробітна плата лікарів – не менше 20 тисяч гривень, медичних сестер – 13 тисяч гривень. Я думаю, що це буде таким першим кроком, щоб можна було залучити фахових лікарів в сільську місцевість", — каже заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Суспільне Львів Амбулаторія у селі Ремезівці

Тож зараз для амбулаторії продовжують шукати лікаря.

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