Майже два роки тому в селі Бишів, що у Радехівській громаді на Львівщині, відкрили амбулаторію. Нове приміщення побудували, аби обслуговувати мешканців чотирьох сіл. Проте досі медзаклад не працював. Там передбачена практика одного сімейного лікаря, але тривалий час не могли знайти медика, який би погодився працювати в їхньому селі. Про це Суспільному повідомив староста села Роман Коцко.

В амбулаторії села Бишів медичну допомогу мають отримувати майже півтори тисячі людей. Це мешканці цього та трьох сусідніх сіл. Але з часу спорудження амбулаторія була зачиненою.

"Не працює зовсім – два роки. Відкрили трупарню і стоїть. Не знаєш, де ти маєш пристроїтися, і якого лікаря шукати. Де? Тут би вже на місці шось зробили. Нічого нема абсолютно", — каже мешканець села Богдан.

Суспільне Львів Село Бишів

"Було урочисте відкриття, все як має бути, помпезно. Але все те накрилось мідним тазом. Хотілося би, аби запрацювало, але так сталося, що нема нічого. Стоїть таке приміщення, там все зроблено по євростандарту. Але не працює воно", — каже житель села Степан Мельник.

Суспільне Львів Амбулаторія в селі Бишів

Амбулаторію відкрили ще в лютому 2020 року. За словами ексзаступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, медзаклад у селі Бишів коштував державі та громаді 6 мільйонів 100 тисяч гривень. У Львівській облдержадміністрації пояснюють – їхні повноваження закінчуються після передачі готового об’єкту громадам.

"Амбулаторія передана на баланс Радехівської територіальної громади і це є власність територіальної громади. І громада має забезпечити там, відповідно, сімейного лікаря і далі весь персонал медичний", — каже заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Суспільне Львів Амбулаторія в селі Бишів

Амбулаторія зараз пустує, бо туди не хочуть йти працювати лікарі, каже керівник Радехівської лікарні Леонід Цибуля. Саме цьому медзакладу підпорядковується амбулаторія в Бишеві. На момент її спорудження туди не могли відправити лікаря з Радехова, бо вони мали уже достатньо пацієнтів. Тому навесні 2020 року підшукали для роботи інтерна – студента-медика.

"26 травня 2020 року з цим випускником, інтерном заключений договір, що він після закінчення навчання, інтернатури, буде працювати в амбулаторії загальної практики села Бишів. Закінчення навчання інтернатури має відбутися в серпні цього року", — каже керівник Радехівської лікарні Леонід Цибуля.

Суспільне Львів Амбулаторія в селі Бишів

А до серпня йому знайшли тимчасову заміну. Для Бишівської амбулаторії перекваліфіковувався один із медиків Радехівської лікарні. А поки обидва лікарі з 2020 року вчились – амбулаторія простоювала.

"Лікар має бути в серпні в нас, інтерн, який навчається. Зараз призначений тимчасово на 0,5 ставки лікар. Є наказ від 4 січня, а він приступить до роботи, бо то свято було, якраз з 21 січня", — каже староста Бишівської громади Роман Коцько.

За словами старости громади, саме від завтра, 21 січня, вперше за два роки у Бишеві амбулаторія має запрацювати.

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