На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 665 осіб

У 1 665 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Від коронавірусу померли 7 жителів області. Одужання підтвердили у 357 осіб. Медики провели 3 368 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (191 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 1, Великодедеркальська сільська ОТГ – 5, Вишнівецька селищна ОТГ –5, Кременецька міська ОТГ – 60, Лановецька міська ОТГ – 67, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 10, Шумська міська ОТГ – 42

Тернопільський район (968 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 19, Бережанська міська ОТГ – 74, Білецька сільська ОТГ – 10, Великоберезовицька селищна ОТГ –9, Великобірківська селищна ОТГ –7, Великогаївська сільська ОТГ – 99, Залозецька селищна ОТГ – 42, Збаразька міська ОТГ – 91, Зборівська міська ОТГ – 15, Золотниківська сільська ОТГ – 6, Іванівська сільська ОТГ – 10, Козівська селищна ОТГ – 42, Купчинецька сільська ОТГ – 3, Микулинецька селищна ОТГ – 42, Нараївська сільська ОТГ – 11, Озернянська сільська ОТГ – 10, Підволочиська селищна ОТГ – 47, Підгаєцька міська ОТГ – 21, Підгороднянська сільська ОТГ – 6, Саранчуківська сільська ОТГ – 7, Скалатська міська ОТГ – 35, Скориківська сільська ОТГ – 2, Теребовлянська міська ОТГ – 56, Тернопільська міська ОТГ – 322

Чортківський район (488 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 27, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 7, Борщівська міська ОТГ – 38, Бучацька міська ОТГ – 34, Васильковецька сільська ОТГ – 3, Гримайлівська селищна ОТГ – 6, Гусятинська селищна ОТГ – 22, Заводська селищна ОТГ – 34, Заліщицька міська ОТГ – 16, Золотопотіцька селищна ОТГ – 3, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 7, Колиндянська сільська ОТГ – 10, Копичинецька міська ОТГ – 31, Коропецька селищна ОТГ – 3, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 8, Монастириська міська ОТГ – 22, Нагірянська сільська ОТГ – 13, Скала-Подільська селищна ОТГ – 38, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 18, Хоростківська міська ОТГ – 21, Чортківська міська ОТГ – 124

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 131 405 осіб, з них 109 316 вже видужали та 3 258 людей померли.

Що відомо