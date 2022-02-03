За добу коронавірус підтвердили в 1 352 волинян, п'ятеро людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 1 352 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували п'ять летальних випадків. Про ситуацію із захворюваністю станом на 3 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 291 дитина та 43 медпрацівників.

Одужали в області 219 людей. Смертельних випадків зафіксували п'ять:

Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;

Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;

Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;

Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та Сереховичівській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 3 550 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 292

Боратинська ТГ – 41

Берестечківська ТГ — 11

Городищенська ТГ – 13

Горохівська ТГ – 56

Доросинівська ТГ — 4

Ківерцівська ТГ – 11

Колківська – 9

Копачівська ТГ — 11

Мар’янівська ТГ – 2

Олицька ТГ — 6

Підгайцівська ТГ – 15

Рожищенська ТГ – 52

Цуманська ТГ – 3

Володимир-Волинська ТГ – 70

Затурцівська ТГ — 7

Зимнівська ТГ – 25

Іваничівська ТГ – 11

Литовезька ТГ — 2

Локачинська ТГ — 48

Нововолинська ТГ – 57

Оваднівська ТГ – 5

Павлівська ТГ – 11

Поромівська ТГ – 2

Устилузька ТГ — 18

Камінь- Каширська ТГ – 76

Любешівська ТГ — 960

Маневицька ТГ – 82

Прилісненська ТГ – 18

Сошичненська ТГ — 2

Голобська ТГ – 9

Велицька ТГ — 2

Вишнівська ТГ – 1

Головненська ТГ – 1

Дубечненська ТГ — 3

Дубівська ТГ – 29

Забродівськ а ТГ — 7

Ковельська ТГ – 167

Колодяжненська ТГ — 4

Люблинецька ТГ – 8

Любомльська ТГ – 15

Поворська ТГ -1

Ратнівська ТГ – 29

Рівненська ТГ – 3

Самарівська ТГ – 1

Сереховичівська ТГ — 7

Старовижівська ТГ – 11

Турійська ТГ – 4.

За весь час пандемії в області захворіли 113 814 волинян. 102 705 людей одужали від COVID-19. 2 273 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 016 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували дев'ять смертей.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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