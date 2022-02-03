За добу коронавірус підтвердили в 1 352 волинян, п'ятеро людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 1 352 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували п'ять летальних випадків. Про ситуацію із захворюваністю станом на 3 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 291 дитина та 43 медпрацівників.
Одужали в області 219 людей. Смертельних випадків зафіксували п'ять:
- Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;
- Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;
- Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;
- Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та Сереховичівській ТГ.
За добу методом ПЛР протестували 3 550 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 292
- Боратинська ТГ – 41
- Берестечківська ТГ — 11
- Городищенська ТГ – 13
- Горохівська ТГ – 56
- Доросинівська ТГ — 4
- Ківерцівська ТГ – 11
- Колківська – 9
- Копачівська ТГ — 11
- Мар’янівська ТГ – 2
- Олицька ТГ — 6
- Підгайцівська ТГ – 15
- Рожищенська ТГ – 52
- Цуманська ТГ – 3
- Володимир-Волинська ТГ – 70
- Затурцівська ТГ — 7
- Зимнівська ТГ – 25
- Іваничівська ТГ – 11
- Литовезька ТГ — 2
- Локачинська ТГ — 48
- Нововолинська ТГ – 57
- Оваднівська ТГ – 5
- Павлівська ТГ – 11
- Поромівська ТГ – 2
- Устилузька ТГ — 18
- Камінь- Каширська ТГ – 76
- Любешівська ТГ — 960
- Маневицька ТГ – 82
- Прилісненська ТГ – 18
- Сошичненська ТГ — 2
- Голобська ТГ – 9
- Велицька ТГ — 2
- Вишнівська ТГ – 1
- Головненська ТГ – 1
- Дубечненська ТГ — 3
- Дубівська ТГ – 29
- Забродівськ а ТГ — 7
- Ковельська ТГ – 167
- Колодяжненська ТГ — 4
- Люблинецька ТГ – 8
- Любомльська ТГ – 15
- Поворська ТГ -1
- Ратнівська ТГ – 29
- Рівненська ТГ – 3
- Самарівська ТГ – 1
- Сереховичівська ТГ — 7
- Старовижівська ТГ – 11
- Турійська ТГ – 4.
За весь час пандемії в області захворіли 113 814 волинян. 102 705 людей одужали від COVID-19. 2 273 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 016 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували дев'ять смертей.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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