logo logo
За добу коронавірус підтвердили в 1 352 волинян, п'ятеро людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу коронавірус підтвердили в 1 352 волинян, п'ятеро людей померли

Лариса Літвицька
·
За добу коронавірус підтвердили в 1 352 волинян, п'ятеро людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 1 352 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували п'ять летальних випадків. Про ситуацію із захворюваністю станом на 3 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 291 дитина та 43 медпрацівників.

Одужали в області 219 людей. Смертельних випадків зафіксували п'ять:

  • Луцький район – 1 випадок в Рожищенській ТГ;
  • Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ;
  • Камінь-Каширський район – 1 випадок у Прилісненській ТГ;
  • Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку у Велицькій ТГ та  Сереховичівській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 3 550 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 292
  • Боратинська ТГ – 41
  • Берестечківська ТГ — 11
  • Городищенська ТГ – 13
  • Горохівська ТГ – 56
  • Доросинівська ТГ — 4
  • Ківерцівська ТГ – 11
  • Колківська – 9
  • Копачівська ТГ — 11
  • Мар’янівська ТГ – 2
  • Олицька ТГ — 6
  • Підгайцівська ТГ – 15
  • Рожищенська ТГ – 52
  • Цуманська ТГ – 3
  • Володимир-Волинська ТГ – 70
  • Затурцівська ТГ — 7
  • Зимнівська ТГ – 25
  • Іваничівська ТГ – 11
  • Литовезька ТГ — 2
  • Локачинська ТГ — 48
  • Нововолинська ТГ – 57
  • Оваднівська ТГ – 5
  • Павлівська ТГ – 11
  • Поромівська ТГ – 2
  • Устилузька ТГ — 18
  • Камінь- Каширська ТГ – 76
  • Любешівська ТГ — 960
  • Маневицька ТГ – 82
  • Прилісненська ТГ – 18
  • Сошичненська ТГ — 2
  • Голобська ТГ – 9
  • Велицька ТГ — 2
  • Вишнівська ТГ – 1
  • Головненська ТГ – 1
  • Дубечненська ТГ — 3
  • Дубівська ТГ – 29
  • Забродівськ а ТГ — 7
  • Ковельська ТГ – 167
  • Колодяжненська ТГ — 4
  • Люблинецька ТГ – 8
  • Любомльська ТГ – 15
  • Поворська ТГ -1
  • Ратнівська ТГ – 29
  • Рівненська ТГ – 3
  • Самарівська ТГ – 1
  • Сереховичівська ТГ — 7
  • Старовижівська ТГ – 11
  • Турійська ТГ – 4.

За весь час пандемії в області захворіли 113 814 волинян. 102 705 людей одужали від COVID-19. 2 273 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 016 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували дев'ять смертей.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди