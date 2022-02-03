Біля озера "Кірпічка" в Ужгороді будуватимуть урбан-парк. 3 лютого на сесії Ужгородської міськради депутати проголосували за використання земельної ділянки під зведення урбан-парку, — повідомив Суспільному міський голова Богдан Андріїв.

За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ігоря Шинкарюка, гроші на це передбачили з державного бюджету — готові виділити 70 млн гривень. Звести убран парк планують на площі 1,4 га.

Депутати врахували результати робочих зустрічей із представниками громадськості щодо будівництва на території парку Перемога. Представники руху "Кірпічка" називають цей проєкт компромісним.

Чому люди об'єдналися проти будівництва урбан-парку

Місцеві жителі створили ініціативну групу, бо хочуть зберегти екопарк. "Вже декілька років йде боротьба за ці еко-системи. Ми маємо територію на майже 8 гектарів, яка приваблива для забудовників. Ринкова вартість цієї території близько 5 млн доларів", — розповів Суспільному у програмі "Акценти полудня" на Українському радіо учасник руху "Кірпічка" Іштван Цап.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Тут живуть водяні-болотяні птахи, крижні, лиски і, звичайно, наші красені — лебеді. Ми вирішили об'єднатися у такий рух збереження парку. Протягом декількох років ми послідовно, юридично, науково-обґрунтовано відстоюємо право на життя цієї еко-системи", — каже Іштван Цап.

"Ця унікальна і дуже вразлива еко-система формувалася десятки років. Але її зруйнувати можна за декілька днів, якщо там почнуться якісь будівельні роботи, залиють землю бетоном, що розлякає всіх птахів. А потім ми можемо інвестувати туди хоч 100 мільйонів гривень, але птахи не повернуться. Тому якщо ми хочемо там щось робити, то дуже-дуже обережно і виважено. Ми бачимо, що людина дуже вдало вміє тільки руйнувати. Цю територію треба зберегти", — зазначив Іштван Цап.

Фото: Громадська ініціатива "Кірпічка" | Facebook

За його словами, депутати міськради врахували зауваження представників руху "Кірпічка". "Ми наполягали, щоб паспортизувати парк і озеро. Ця територія не мала юридичного статусу. Також ми вимагали використовувати цю територію за цільовим призначенням. Ще один момент, на якому ми акцентували, це залучення до процесу будівництва орнітолога. Також ми попросили збільшити територію парку ще на один гектар за рахунок земель комунальної власності. І ці наші вимоги були враховані".

Що відомо:

У коментарі Суспільному заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк пояснив, чому для зведення урбан-парку обрали саме території біля озера. "Цей парк підійшов найбільше: густо населений район, надзвичайно величезна кількість, там близько 25% усього населення Ужгорода живе саме навколо цієї локації. Збоку є навчальний заклад, звідки діти після школи можуть спокійно йти гуляти, і немає проїзної частини, тобто це було дуже важливим елементом, щоб дитина не могла вибігти на відкритий простір на дорогу і там спричинилося б якесь ДТП. Це площинні споруди, це не якісь надбудови, це не капітальне будівництво, воно фактично врізається в ландшафт, який є на місці. Наш парк один із найбільш зелених серед усіх парків України".

Екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук повідомила, що для водноболотних птахів на території парку "дуже гарні умови" За її словами, такі території дають можливість заселитися таким птахам навіть в урболандшафтах. "В умовах міста це як магніт для людей, які люблять природу, які цікавляться, які приходять з дітьми", — розказала екологиня.

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