Місце для будівництва урбан-парку мають затвердити 3 лютого на сесії Ужгородської міськради. Це питання є в порядку денному, — розповіла нині речниця міськради Алла Кохан. Заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк каже: розглядають територію в парку Перемога біля озера "Кірпічка".

Гроші на це, за його словами, вже передбачили з державного бюджету. Місцеві жителі створили ініціативну групу, бо хочуть зберегти екопарк, — розповіла ужгородка Лариса Старча.

Фото: Суспільне Закарпаття

Еко-зона для ужгородців

Ужгородка Олена Маньо, яка щодня гуляє у парку Перемоги зі своїм сином, каже: "Діти гуляють, там прекрасна атмосфера, але щоб почистили це озеро. Бо в озері там жах, що робиться, ці комиші, вони псують усю картину. Головне, аби щось зробили".

Лариса Старча проживає поруч із парком понад двадцять років. Пам’ятає, коли замість озера тут був котлован. Жінка разом з іншими однодумцями створили ініціативну групу "Кірпічка", щоб зберегти екозону. "Урбан-парк і еко-парк — це дві такі протилежності. Я подивилася, що це таке урбан-парк і подивилася зразки Києва, Харкова, ну що це, це все заливається бетоном. Це уже перший мінус. Коли я тільки сюди переїхала, це не було схоже, в принципі, на парк, це був такий собі котлован, звідси брали глину для заводу цегляного. Це все обросло якоюсь рослинністю, прилетіли пташки, тобто це така собі еко-зона утворилася".

Екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук повідомила: "Це такий осередок водноболотних птахів, які взагалі не притаманні для міського середовища і вони є лише там, де для них є умови. Тут для них дуже гарні умови, тут гніздяться крижні, бо на Ужі вони не гніздяться, тут гніздяться лебеді, водяні курочки і лиски. Маленькі такі території дають можливість заселитися таким птахам навіть в урболандшафтах. В умовах міста це як магніт для людей, які люблять природу, які цікавляться, які приходять з дітьми", — розказала екологиня.

Ернест Самсончик — учасник ще однієї ініціативної групи "Ужгороду потрібні парки". Хлопець каже: майбутній урбан-парк поруч із озером не уявляє. "Якщо говорити про "Кірпічку", тут більше б підійшов еко-парк. Урбан- парк він також потрібен Ужгороду, але потрібно обрати альтернативне місце. Є певна недоцільність, тому що урбан-парк передбачає спортмайданчики, а тут вже є декілька майданчиків, є тенісний майданчик, є футбольний майданчик, там спорткомплекс "Юність", — розповів Ернест Самсончик.

Фото: Суспільне Закарпаття

З держбюджету на будівництво передбачили 70 млн грн

Загальна територія парку "Перемога" — 8 гектарів, із них під забудову урбан-парку хочуть віддати гектар чотириста, з державного бюджету на це передбачили 70 мільйонів гривень, — розповідає заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк. Пояснює, чому для цього обрали саме цю ділянку — територію позаду спорткомплексу "Юність" біля озера.

"Цей парк "Перемоги", або "Кірпічка", як ще його називають наші містяни. Він підійшов найбільше: густо населений район, надзвичайно величезна кількість, там близько 25% усього населення Ужгорода живе саме навколо цієї локації. Збоку є навчальний заклад, звідки діти після школи можуть спокійно йти гуляти, і немає проїзної частини, тобто це було дуже важливим елементом, щоб дитина не могла вибігти на відкритий простір на дорогу і там спричинилося б якесь ДТП. Це площинні споруди, це не якісь надбудови , це не капітальне будівництво, воно фактично врізається в ландшафт, який є на місці. Наш парк один із найбільш зелених серед усіх парків України", — каже заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк.

За словами заступника голови ОДА Ігоря Шинкарюка, місце для будівництва мають ще затвердити 3 лютого на сесії Ужгородської міськради. Речниця Алла Кохан сказала: ситуацію прокоментують після засідання. Лариса Старча розповіла: якщо будівництво урбан-парку погодять, учасники ініціативних груп стежитимуть за роботами, щоб тут не почали зводити багатоповерхівки чи інші об’єкти.

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