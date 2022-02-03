У чому перевага угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Пояснює експертка

Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, підписана 3 лютого у Києві, передбачає встановлення вигідних митних тарифів та сприятиме зростанню торговельного балансу між країнами.

Про це у коментарі Суспільному розповіла Євгенія Габер, старший аналітик Центру досліджень сучасної Туреччини

"Перша і безпосередня перевага від підписання угоди про вільну торгівлю — це, безумовно, обнулення чи зменшення митних тарифів", — зазначила вона.

Євгенія Габер пояснила, що в Туреччині діють одні з найвищих тарифів серед усіх країн світу — до 150-200%.

"Це — дуже захищений ринок, і потрапити на нього достатньо важко", — зауважила експертка.

За її словами, у чинному вигляді підписана угода не повністю відповідає максимальним запитам України, однак дозволить знизити мита або запровадити квоти на велику кількість товарів.

"Тому безпосередня перевага — це можливе збільшення обсягів торгівлі", — наголосила Габер.

На думку аналітикині, угода потенційно дозволить збільшити розмір торговельного балансу між країнами з 7,5 мільярда до 10 мільярдів доларів на рік чи навіть більше.

"Водночас Україні треба теж робити своє домашнє завдання: змінювати структуру експорту. Зараз у нас переважає, на жаль сировина, треба працювати над тим, щоби було більше товарів з більшим відсотком доданої вартості, тому що це не є високотехнологічні товари, на відміну від Туреччини, у якої ми імпортуємо і техніку, і високі технології", — зауважила експертка.

Вона додала, що в угоду закладені можливості для збільшення інвестицій, покращення інвестиційного клімату та творення спільних виробничих потужностей.

"Тобто така розширена угода. Це, мені здається, дуже позитивний знак, який дасть нам можливість ще більше розвивати відносини в цій сфері", — зауважила Євгенія Габер.

За її словами, при цьому останніми днями Київ перетворився на своєрідний "дипломатичний центр Європи".

"Візити цих делегацій, з одного боку, мають важливий стримувальний характер, тому що є певні очікування, що поки в Україні будуть перебувати високі гості й делегації з інших країн, шанси на початок активної частини військової операції РФ є мінімальними. З іншого боку, це не просто про те, щоби фізично утримувати тут представників дипломатичного корпусу чи громадян інших країн, як живий щит від агресії", — зазначила експертка.

На її переконання, кожна із країн, представники якої приїжджають до України, таким чином демонструють свою політичну, дипломатичну підтримку України і надсилають сигнал Росії про те, що питання членства України в НАТО та її територіальна цілісність України є принциповими та не обговорюються.

Що каже прем’єр

Як розповів журналістам прем’єр-міністр Денис Шмигаль, укладена між Туреччиною та Україною угода встановлює нульове мито для 95% українських товарів, що відповідає близько 10 тисячам товарних найменувань.

"В принципі, для 95% українських товарів сьогодні турецький ринок абсолютно відкритий, і — нуль відсотків мита", — повідомив він.

За словами Шмигаля, для ще 1300 товарів мито суттєво знизилось.

"На 1300 товарів мито збереглося, але значно зменшилося, зокрема в деяких випадках — у 30 разів. Так, на 1300 товарів мито збережене в символічних цифрах — до 5%, але це буде предметом подальшого вдосконалення", — зауважив прем’єр.

Окрім того, Туреччина відкриє свій ринок для українського металу, додав Шмигаль. При цьому перше місце в структурі експорту зберігатимуть за собою зернові.

"На другому місці буде метал. Ми переконані. Тому що це буде відкриття ринку поетапне. І протягом наступних трьох років, думаю, метал буде другою позицією після зернових, яка експортуватиметься в Туреччину. Далі йдуть - від продуктів харчування до виробів легкої промисловості, автомобільної промисловості, важке машинобудування", - сказав прем’єр.

За оцінкою посадовця, торговельний баланс між країнами зростатиме на 300 мільйонів доларів щороку.

Що відомо

3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав з офіційним візитом Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.

19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

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