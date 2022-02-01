Справу патрульних, які виїжджали на виклик у Масани, де насмерть забили поліцейського, передали до суду. Їм інкримінують невиконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомив керівник прокуратури області Сергій Василина.

Раніше патрульних звинувачували за статтею “Залишення в небезпеці”. Вона передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня група молодиків побила двох чернігівців. Артур Єрохін загинув, Володимир Савон потрапив до реанімації. З'ясувалося, що обидва – працівники поліції, які були у відпустці. За підозрою в скоєнні вбивства затримали чотирьох підлітків, троє з них неповнолітні.

На даний час підозрювані перебувають у Чернігівському СІЗО.

Патрульних звинувачують у тому, що на місці бійки вони не припинили її, а покинули місце події. 29 жовтня 2021 року Деснянський районний суд обрав двом патрульним запобіжний захід – нічний домашній арешт та усунув їх від посад.

Як стверджував тоді прокурор Сергій Крупко, патрульні замість того, щоб зупинити бійку, порадили підліткам завершити з’ясування стосунків з Артуром Єрохіним та Володимиром Савоном у менш людному місці.

За словами адвоката патрульних Ігоря Матроса, його підзахисні пропонували Савону та Єрохіну підвезти додому чи до медичного закладу, а місце події покинули, переконавшись, що бійка закінчилась.

Що відомо: