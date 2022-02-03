Членкині туристичної ради Чернігівської області Лада Коваленко та Наталія Скороход готують збірку традиційних кулінарних рецептів Видати її планують восени до початку туристичного сезону. А до кінця березня приймають рецепти з різних куточків регіону Чернігівської області. Ввійде до неї й рецепт юшки від чернігівки Тетяни Файзулліни.

Юшка з білими грибами та судаком.

ФОТО: Суспільне Чернігів Бахмацькі короваї та холодна рибна юшка: на Чернігівщині готують збірку стародавніх рецептів

Цей рецепт Тетяна привезла із селища Жевідь, де народилася. Так готувала мама Тетяни й бабуся.

"Це дуже проста селянська страва, яку готували на свята, і в будні. Вона не вимагає ніяких вишуканих інгредієнтів, додаткових зусиль і якихось коштів", – розповіла Файзулліна.

ФОТО: Суспільне Чернігів Бахмацькі короваї та холодна рибна юшка: на Чернігівщині готують збірку стародавніх рецептів

Інгредієнти: цибуля, морква, білі гриби, річкова риба. Додають традиційні українські спеції: перець, сіль та лавровий лист.

Приготування: рибу та гриби варити окремо. Коли гриби зварилися, цибулю та моркву вийняти. Моркву можна залишити для прикрашання, а грибочки додавати окремо до риби.

В кінці приготування Тетяна додає свій секретний інгредієнт – гілочку вишні.

Подають страву холодною.

ФОТО: Суспільне Чернігів Пампушка з часником

Їсти пропонує господиня з пампушками та часником.

"У цьому році у Чернігові буде підготовлена та видана збірка під назвою “Чернігівщина: кулінарна спадщина”, для якої ми власне зараз і розшукуємо рецепти місцевих регіональних страв які, можуть найкращим чином репрезентувати нашу місцеву кухню", – розповіла членкиня туристичної ради Чернігівської області Наталія Скороход.

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Скороход

Перші дослідження кулінарної спадщини регіону 160 років тому провів український етнограф та фольклорист Микола Маркевич. Краєзнавиця Лариса Юда зі студентами та школярами продовжує збирати дані про страви, які готували та ще досі готують на Чернігівщині.

ФОТО: Суспільне Чернігів Лариса Юда

Жителі віддалених сіл можуть відправити свій рецепт листом на поштову адресу Чернігівського туристично-інформаційного центру.

Більше — у відео:

Читайте також:

Льодом через річку або коло в 100 км: як жителі сіл на Чернігівщині дістаються центру громади