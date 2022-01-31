Польща відправила Україні 120 тонн гуманітарної допомоги — МВС

Уранці 31 січня Польща на запит української сторони відправила Україні понад 120 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантаж супроводжують рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Колона із 29 вантажівок, які прямують до Києва, доправляє медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримає 2 мільйони масок для захисту від COVID-19", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що колонна прибуде до Києва 1 лютого.

"Польська сторона у листі до ДСНС висловила сподівання, що ця підтримка допоможе громадянам України в умовах нинішньої кризової ситуації, а також триваючої боротьби із коронавірусною хворобою", — додали в міністерстві.

Що відомо

31 січня офіційні делегації України та Польщі провели зустріч, під час якої уклали домовленість про співпрацю у сфері інфраструктури за низкою напрямків.

1 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує здійснити візит до України на тлі загрози російського вторгнення.

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