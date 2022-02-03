Водій заснув за кермом. У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями

У Польщі неподалік населеного пункту Колонія Сідлищі Люблінського воєводства сталася аварія за участі рейсового автобуса, в якому перебували 25 українців.

Як повідомляє Świdnik Nasze Miasto, ДТП сталась 2 лютого близько 21 години за місцевим часом.

"Український рейсовий автобус Чернівці — Щецин, що прямував до Любліна, несподівано звернув у кювет і перекинувся на бік", — йдеться у повідомленні.

На місто пригоди негайно прибули екстрені служби. За даними видання, з’ясувалось, що жоден із пасажирів не дістав серйозних травм — у двох людей були невеликі садна, їм надали медичну допомогу на місці.

"Автобусом керував 57-річний громадянин України. За попередніми даними правоохоронців, причиною інциденту стало те, що він заснув за кермом. На щастя, швидкість транспортного засобу була невисокою, тому ніхто не постраждав", — розповів прессекретар місцевої окружної поліції.

Медична експертиза з’ясувала, що водій був тверезим. Його оштрафували на 1500 злотих (близько 10,5 тисячі гривень). Пасажирів автобусу відвезли у пожежну частину в місті Пяски, де вони змогли зачекати на інший автобус.

Що відомо

13 січня у Польщі передали до суду акт щодо українця, який скоїв смертельну ДТП за кермом автобуса.

У жовтні 2021-го у південно-західній Польщі неподалік міста Немодлін мікроавтобус з українськими громадянами потрапив в аварію, п'ятьох з них ушпиталили.

29 вересня у Лодзькому воєводстві Польщі у результаті аварії загинули троє громадян України, ще один отримав поранення.

25 вересня у селі Ліґота-Мала поблизу польського міста Олесніца автомобіль з українцями потрапив у ДТП. У результаті аварії загинув громадянин України.

Наприкінці липня у Лодзинському воєводстві в Польщі сталася аварія за участі автомобіля та автобуса, який перевозив українських громадян. У результаті аварії постраждали десятеро людей, семеро з яких – українці. Згодом двоє українців померли у лікарні.

Уночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро дістали травми.

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