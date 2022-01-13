У Польщі передали до суду акт щодо українця, який скоїв смертельну ДТП

У Польщі окружна прокуратура Перемишля передала до суду обвинувальний акт у справі щодо громадянина України на ім’я Володимир К., який у ніч на 6 березня 2021 року скоїв ДТП, перебуваючи за кермом автобуса.

Як повідомляє Noviny 24, прокуратура звинуватила водія в тому, що він скоїв ненавмисну дорожньо-транспортну пригоду. 49-річний українець визнав себе винним, однак відмовився від коментарів щодо справи.

Із висновку прокуратури відомо, що Володимир К. надто пізно помітив виїзд на пункт обслуговування Кашице і, відповідно, не скоригував швидкість для маневру правого повороту. На тахографі помітно, що автобус їхав зі швидкістю 98 км/год, а за кілька секунд до аварії помітно пригальмував.

Як зазначає видання, українцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

6 березня 2021-го на автостраді A4 поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 кілометрів від кордону з Україною, сталася аварія. Рейсовий автобус "Познань-Херсон" перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. У ньому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв. Унаслідок трагедії на місці загинуло п’ятеро людей, ще одна померла в лікарні.

Що відомо

У жовтні 2021-го у південно-західній Польщі неподалік міста Немодлін мікроавтобус з українськими громадянами потрапив в аварію, п'ятьох з них ушпиталили.

29 вересня у Лодзькому воєводстві Польщі у результаті аварії загинули троє громадян України, ще один отримав поранення.

25 вересня у селі Ліґота-Мала поблизу польського міста Олесніца автомобіль з українцями потрапив у ДТП. У результаті аварії загинув громадянин України.

Наприкінці липня у Лодзинському воєводстві в Польщі сталася аварія за участі автомобіля та автобуса, який перевозив українських громадян. У результаті аварії постраждали десятеро людей, семеро з яких – українці. Згодом двоє українців померли у лікарні.

Уночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро дістали травми.

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