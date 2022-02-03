Одещина – лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу 2 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 2 982 людей. 245 хворих одужали, 14 – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На другому місці за кількістю хворих Житомирська область (2 933). На третьому – місто Київ (2 437).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 269 759 громадян,

одужали 233 322 людини,

померли 5 748 хворих,

наразі хворіють 30 689 мешканців області.

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