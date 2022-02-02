У Черкасах шпиталізували 93-річну пенсіонерку, яка впала з висоти

У Черкасах біля стоматполіклініки шпиталізували пенсіонерку, яка впала з висоти. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, люди викликали "швидку" на бульвар Шевченка, 325, повідомивши про падіння з висоти. За цією адресою знаходиться міська стоматологічна поліклініка.

"З'ясувалося, що з висоти упала 93-річна жінка. У неї попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плеча, перелом тазу та політравму", — розповіла Ірина Назарок.

Звідки саме впала пенсіонерка та інші обставини події невідомі. Травмовану жінку доправили до Третьої міської лікарні.

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