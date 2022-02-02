У селі на Черкащині на пожежі загинув чоловік

У селі Білозір'я Черкаського району чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Зі слів речниці, пожежа сталася вранці 1 лютого.

"Близько 05:10 зайнялося в житловому будинку. Під час розвідки пожежники виявили бездиханне тіло господаря", — розповіла вона.

Пожежу ліквідували о 06:50 рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Хацьки.

За словами Юлії Норовкової, загиблий чоловік 1937 року народження.

За попередніми даними, причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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