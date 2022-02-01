Сварка під час застілля завершилася смертю для черкащанина

У селі Червона Слобода, поблизу Черкас, сталася бійка, внаслідок якої один з чоловіків помер. Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. З її слів, конфлікт стався під час того, як чоловіки випивали.

Як повідомила речниця, 30 січня поліцейські Черкаського районного управління отримали повідомлення про те, що у будинку 61-річного місцевого жителя виявили труп іншого, 28-річного чоловіка. Тіло виявили сусіди, які прийшли до будинку.

Як встановили правоохоронці, між чоловіками виникла сварка під час застілля. 61-річний господар будинку вдарив 28-річного чоловіка по голові і бійка продовжилась. Внаслідок цих травм він загинув.

Правоохоронці затримали черкащанина і повідомили йому про підозру. Наразі чоловікові обирають запобіжний захід.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

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