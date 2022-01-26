В Одеській області затримали державного інспектора одного з управлінь митниці. Його звинувачують в отриманні хабаря. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, митник вимагав від місцевого мешканця щомісячну плату. Інакше його б притягнули до відповідальності за нібито незаконне пересилання цигарок поштою.
Прокурори затримали посадовця на одержанні першої частини хабаря – 2 600 доларів. Наразі затриманому обирають запобіжний захід. Митника судитимуть за порушення ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Кримінального кодексу України.
Одеська обласна прокуратура
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