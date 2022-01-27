Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови селищної ради на Херсонщині, якого підозрюють в організації замовного вбивства. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, також цю інформацію підтвердила речниця обласної прокуратури Ірина Коваленко.
За даними прокурорів, у листопаді 2021 року правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі виконавцю 2 500 доларів та 65 000 гривень. За версією слідства, чоловік замовив напад на керівника фермерського господарства, з яким у нього був конфлікт.
"Слідством встановлено, що голова селищної ради на Херсонщині, перебуваючи тривалий час у неприязних відносинах, виниклих в ході господарської діяльності, з депутатом цієї ради, який також є керівником фермерського господарства, підшукав особу, яка на його замовлення мала заподіяти шкоду здоров’ю потерпілого", – йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 121Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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