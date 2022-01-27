Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови селищної ради на Херсонщині, якого підозрюють в організації замовного вбивства. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, також цю інформацію підтвердила речниця обласної прокуратури Ірина Коваленко.

За даними прокурорів, у листопаді 2021 року правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі виконавцю 2 500 доларів та 65 000 гривень. За версією слідства, чоловік замовив напад на керівника фермерського господарства, з яким у нього був конфлікт.

"Слідством встановлено, що голова селищної ради на Херсонщині, перебуваючи тривалий час у неприязних відносинах, виниклих в ході господарської діяльності, з депутатом цієї ради, який також є керівником фермерського господарства, підшукав особу, яка на його замовлення мала заподіяти шкоду здоров’ю потерпілого", – йдеться у повідомленні.

Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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