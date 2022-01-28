Депутату Ізмаїльської міськради, інженеру управління капітального будівництва та директору підприємства, який виконував роботи з будівництва та реконструкції міської каналізації, вручили підозру у розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними відомства, в Ізмаїлі мають побудувати 11,3 км каналізаційних мереж. Кошти на це виділили у рамках реалізації спільної програми "Україна-Румунія 2014-2020". Відведення каналізаційних стоків у місті ведеться по аварійній гілці.

Слідчі з'ясували, що посадовці "суттєво завищили вартість матеріалів та обсяг робіт". Вони підробили документи та привласнили 3,5 млн грн бюджетних коштів.

Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура

Підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також

Після визнання винними у справі про хабар двох адвокатів з Одещини відпустили на волю

На Одещині за корупцію судитимуть співробітників Державної екологічної інспекції

В Одесі ексчиновницю судитимуть через отримання хабаря за приватизацію — прокуратура

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області