У "Київстар" стався масштабний збій

Вранці 3 лютого у мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. Частина користувачів не могли здійснювати та приймати дзвінки. Крім того, був ускладнений доступ в інтернет для користувачів інтернету від компанії "Київстар".
Про це повідомляє компанія "Київстар" на сторінці в Facebook.
Компанія також повідомляє, що станом на 10:30 ранку зв’язок відновлено. Там також повідомлено, що для абонентів, які зіткнулися з труднощами передбачено компенсації, які нараховуватимуться автоматично.
За даними компанії "Київстар", оператор обслуговує 26,3 мільйона абонентів. Також 1 мільйон абонентів отримують доступ в Інтернет за допомогою послуг компанії.
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