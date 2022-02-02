Програма "Артеміда": NASA перенесе політ навколо Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля "Оріон" до орбіти Місяця, запланованих у межах програми "Артеміда", на квітень-травень 2022 року.

Про це повідомив представник NASA Майк Болджер.

"Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску місії "Артеміда 1". NASA розглядає можливості запуску у квітні та травні", — йдеться у повідомленні.

За його словами, більш точну дату поки що визначити складно. Перенесення пов'язане з тим, що фахівцям необхідно провести додаткову підготовку космічного корабля до польоту.

Раніше NASA планувало здійснити політ у лютому 2022 року.

У рамках місії "Артеміда 1" непілотований космічний корабель Orion попрямує до Місяця, та проведе на його орбіті кілька тижнів. Потім корабель повернеться до Землі, а його капсула приводниться в Атлантичному оекані.

17 квітня 2021 року компанія SpaceХ, заснована американським мільярдером Ілоном Маском, підписала контракт із NASA на доставку астронавтів на Місяць у 2024 році у межах програми "Артеміда".

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